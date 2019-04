Zürcher Börse schließt im Plus, SMI gewinnt 0,17%

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Handel an der Schweizer Börse ist am Montag in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex SMI pendelte über weite Strecken hinweg um seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag herum. Erst kurz vor Handelsende stieß er in leicht positives Terrain vor. Entscheidende kursbewegende Impulse fehlten laut Händlern jedoch.

Auch Konjunkturdaten brachten kaum Bewegung. So steigerten etwa die US-Konsumenten ihre Ausgaben im März deutlich. Die allgemeine Teuerung entwickelte sich jedoch schwächer als erwartet. Gefallen fanden die Anleger unterdessen an einer Aussage von US-Finanzminister Steven Mnuchin, der eine baldige Entscheidung in den Handelsgesprächen mit China erwartet. Es gebe aber noch einige Arbeit zu erledigen, hieß es. Vor dem zweitägigen Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, das am Dienstag beginnt, dürften sich die Anleger jedoch weiter zurückhalten, erklärten Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,17 Prozent im Plus auf 9.740,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,23 Prozent auf 1.527,15 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,12 Prozent auf 11.705,76 Punkte zu.

Die stärksten Gewinne verbuchten die Papiere der Großbanken UBS (+1,5 Prozent) und Credit Suisse (+1,2 Prozent). Die beiden Banken kauften auf der zweiten Linie an der Börse eigene Aktien zurück. Die Anteile von Julius Bär (+0,2 Prozent) waren ebenfalls leicht gefragt.

Die Aktien von ams (+1,3 Prozent) wurden von Deckungskäufen im Vorfeld der Quartalsergebnisveröffentlichung an diesem Dienstag gestützt. Händler verwiesen zudem auf positive Aussagen der UBS zur Absatzentwicklung bei Apple.

Talwärts ging es dafür mit den Anteilen des Bankensoftware-Herstellers Temenos (-1,2 Prozent) und der Pharmafirma Vifor (-0,8 Prozent). Die Anleger nahmen die Gewinne mit, hieß es im Handel. Besonders Temenos, aber auch Vifor, hatten seit Anfang Jahr einen guten Lauf. Clariant (-1,8 Prozent) wurden indes von einem negativen Kommentar von Kepler Cheuvreux belastet.

Ebenfalls talwärts ging es mit den Papieren der Versicherer Swiss Life (-0,2 Prozent) und Zurich (-0,3 Prozent).

Während die als krisenresistent geltenden schwergewichtigen Novartis unverändert aus dem Handel gingen, gewannen die Papiere von Roche (+0,1 Prozent) ganz leicht dazu. Nestlé (-0,1 Prozent) gaben leicht ab.

