IS-Chef erschien erstmals nach fünf Jahren in Propaganda-Video

Bagdad (APA/AFP) - Erstmals seit fünf Jahren ist der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi wieder in einem Propaganda-Video erschienen. In dem am Montag von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichten Video bezieht sich al-Baghdadi auf das Ende der Gefechte um die IS-Bastion Baghouz im Osten Syriens im März.

Der einzige bekannte öffentliche Auftritt al-Baghdadis war Anfang Juli 2014 im nordirakischen Mosul, bei dem er alle Muslime zum Gehorsam gegenüber dem IS-Kalifat aufgerufen hatte.