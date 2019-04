Tennis: Haas bei WTA-Turnier in Prag um Dienstag-Doppelschicht

Prag (APA) - Die Oberösterreicherin Barbara Haas spielt am Dienstag (10.00 Uhr) beim Prager WTA-Tennisturnier um den Einzug ins Hauptfeld. Nach Siegen am Wochenende gegen die Slowakin Rebecca Sramkova (7:5,6:4) und die Spanierin Aliona Bolsova (6:1,5:7,6:2) wurde ihr Quali-Drittrundenmatch gegen die Tschechin Marie Bouzkova am Montag regenbedingt vertagt. Im Erfolgsfall würde Haas am Dienstag nochmals spielen.