IS-Chef: Angriffe in Sri Lanka Rache für Niederlage in Syrien

Istanbul (APA/dpa) - IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi hat die Terrorangriffe von Sri Lanka über Ostern als Rache für die Zerstörung des von den Extremisten ausgerufenen Kalifats bezeichnet. In einem am Montag verbreiteten Video spricht Al-Baghdadi von Vergeltung für die Niederlage in der syrischen Stadt Baghouz. Truppen unter kurdischer Führung hatten die letzte IS-Bastion im Frühjahr nach wochenlangen Kämpfen erobert.

Die Angriffe in Sri Lanka hätten die Herzen der Muslime erfreut, sagt Al-Baghdadi in dem Video. Der IS hatte die Anschläge mit mehr als 250 Toten in der vergangenen Woche für sich reklamiert. Neun Selbstmordattentäter hatten am Ostersonntag in Sri Lanka Angriffe unter anderem auf drei Kirchen und drei Luxushotels verübt.