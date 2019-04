Eishockey: Tausende Fans bei „M31STER“-Feier des KAC

Klagenfurt (APA) - Tausende Fans haben am Montagabend auf dem Neuen Platz in Klagenfurt den 31. Titel von Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC gefeiert. Jeder in der Saison 2018/19 eingesetzte Spieler wurde im „M31STER“-Trikot auf der Bühne vor dem Lindwurm mit der Karl Nedwed Trophy präsentiert und von den Anhängern kräftig bejubelt. „Ein wunderschöner Titel“, schwärmte KAC-Verteidiger Martin Schumnig.

Los ging es für die Spieler der „Rotjacken“ bereits am Nachmittag mit einer Autogrammstunde. Es folgte ein Empfang bei Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, bei dem auch Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) sowie KAC-Gönnerin Heidi Horten dabei waren, ehe als Höhepunkt die Feier im Stadtzentrum auf dem Programm stand.

„Der 31. Meistertitel ist nicht nur für den KAC, sondern für unsere ganze Stadt sehr wichtig. Der große Erfolg gehört nicht nur der Mannschaft, sondern allen Trainern, Betreuern und Fanclubs. Klagenfurt ist die Eishockey-Hauptstadt Österreichs“, unterstrich Mathiaschitz. KAC-Präsident Dietmar Krenn bedankte sich bei Stadt und Land und vor allem bei Milliardärin Horten für die Unterstützung.