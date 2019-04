Eishockey: Kanada mit Tavares und drei Ex-Weltmeistern in Wien

Toronto/Bratislava/Kosice (APA) - Kanada kommt mit einem Team aus erstklassigen NHL-Spielern nach Wien. Team Canada hat am Montag einen ersten 22-Mann-Kader für die Eishockey-WM ab 10. Mai in der Slowakei und die WM-Generalprobe am 7. Mai (19.15) in Wien gegen Österreich genannt. Die Fans werden in Kagran unter anderem John Tavares und drei ehemalige Weltmeister sehen.

Tavares war mit Kanada 2014 Olympiasieger, im Sommer des vergangenen Jahres ist der 28-jährige Stürmer von den New York Islanders zu den Toronto Maple Leafs gewechselt und hat einen Siebenjahresvertrag über 77 Mio. Dollar unterzeichnet. Mit 47 Treffern im Grunddurchgang war Tavares drittbester Torjäger hinter Alexander Owetschkin (51) und Leon Draisaitl (50).

Mit Sean Couturier (2015), Teamkollege von Michael Raffl bei den Philadelphia Flyers, sowie Sam Reinhart und Mark Stone (jeweils 2016) sind auch drei Ex-Weltmeister dabei.

Im Tor wurden Matt Murray, zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins (2016 und 2017) und der 20-jährige Carter Hart einberufen. Hart debütierte im Dezember für die Philadelphia Flyers und war mit starken Leistungen an der letztlich erfolglosen Aufholjagd im Frühjahr maßgeblich beteiligt.

Teamchef der Kanadier ist Alain Vigneault, in der kommenden Saison Trainer von Raffl in Philadelphia. Seine Assistenten sind Lindy Ruff, langjähriger Trainer von Thomas Vanek bei den Buffalo Sabres, Dave Hakstol, bis Dezember Philadelphia-Coach, und Kirk Muller, ehemaliger Chefcoach der Carolina Hurricanes.