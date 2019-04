Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Montag überwiegend tiefer geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Sanochemia mit minus 0,53 Prozent.

Petro Welt gewannen hingegen nach Zahlenvorlage um 0,40 Prozent. Nach einer erneuten Gewinnwarnung im März hat der Ölfeldausrüster, am Montagabend ihr Jahresergebnis 2018 bekannt gegeben. Demnach brach der Gewinn von 31 Mio. Euro 2017 auf 10,8 Mio. Euro im Jahr 2018 ein. Der Umsatz sank von 347,34 Mio. Euro auf 275.99 Mio. Euro.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,08 0,02 0,40 5,06 13.845 Fabasoft 17,75 -0,05 -0,28 17,80 2.427 S&T 24,28 -0,12 -0,49 24,40 67.078 Sanochemia 1,87 -0,01 -0,53 1,88 300 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA495 2019-04-29/20:21