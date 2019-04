Eishockey: Graz 99ers holten 25-jährigen Schweden-Stürmer Collberg

Graz (APA) - Die Graz 99ers haben am Montag die Verpflichtung des schwedischen Eishockey-Stürmers Sebastian Collberg bekanntgegeben. Der 25-Jährige war 2012 von den Montreal Canadiens gedraftet und U20-Weltmeister geworden, spielte zuletzt drei Jahre in Schwedens Topliga SHL für Rögle und Timra. Der Flügelspieler brachte es da in 243 Spielen auf 27 Tore und 29 Assists. Collberg soll im August nach Graz kommen.