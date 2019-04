T-Mobile US und Sprint verlängern Frist für geplante Fusion

Wien (APA/Reuters) - Nach dem Ablauf der ursprünglichen Frist geben sich die Telekomfirmen T-Mobile US und Sprint mehr Zeit für ihren geplanten Zusammenschluss im Volumen von 26 Milliarden Dollar. Das Geschäft solle bis zum 29. Juli abgeschlossen werden, erklärte die Telekom-Tochter T-Mobile US am Montag in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht. Am selben Tag lief die bisherige Frist aus.

Die Nummer drei und vier des US-Mobilfunkmarkts ringen um die Zustimmung der Aufsichtsbehörde FCC und des Justizministeriums. Die Kartellrechtsabteilung des Ministeriums hatte signalisiert, dass ihre Entscheidung noch ungewiss sei. Während die Firmen günstigere Tarife für die Kunden in Aussicht stellen, befürchten Verbraucherschützer höhere Preise nach einem Zusammenschluss.

