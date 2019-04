In Türkei festgehaltener deutscher Reporter dankt für Unterstützung

Berlin (APA/AFP) - Der in der Türkei festgehaltene Kölner Sozialwissenschaftler und Journalist Adil Demirci hat sich für die Unterstützung aus Deutschland bedankt. „Viele Menschen haben mir Briefe geschrieben“, er habe sich nicht allein gelassen gefühlt, sagte Demirci dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstagsausgabe).

Am Dienstag wird der Prozess gegen Demirci wegen der angeblichen Mitgliedschaft in der verbotenen linksextremen MLKP fortgesetzt. „Ich möchte einfach mein normales Leben zurückhaben, das mir seit einem Jahr vorenthalten wird: arbeiten, Freunde treffen, mich um meine kranke Mutter kümmern“, sagte der 33-Jährige.

Demirci war im vergangenen April bei einem Urlaub mit seiner krebskranken Mutter in Istanbul unter dem Verdacht festgenommen worden, Mitglied in der MLKP zu sein. Konkret wird ihm zur Last gelegt, an Trauerfeiern für Mitglieder der MLKP und der kurdischen Miliz YPG teilgenommen zu haben. Im Februar wurde der Kölner aus der Untersuchungshaft entlassen, darf aber die Türkei nicht verlassen.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist der 33-Jährige zurück. „Ich bin nicht Mitglied dieser Partei und war es nie“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Beerdigung sei erlaubt gewesen, er habe als Journalist daran teilgenommen.

Auch dem österreichischen Studenten und freien Journalisten Max Zirngast wird in einem ähnlichen Fall in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation der Prozess gemacht. Seit dem gescheiterten Putschversuch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat es zahlreiche Fälle von Strafverfolgung kritischer Journalisten und oppositioneller politischer Aktivisten in der Türkei gegeben, die nationale und internationale Journalistenvereinigungen als willkürlich und politisch motiviert ansehen. Nach Einschätzung der türkischen Investigativjournalistin Elif Akgül etwa verwendet Erdogans regierende AK-Partei Journalisten und Sozialaktivisten aus dem Westen als Geiseln, „um die EU außenpolitisch zu erpressen“, wie sie kürzlich der APA in einem Telefoninterview sagte.