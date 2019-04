Dogge löste in Deutschland mit Gier nach Leckerli Küchenbrand aus

Zwickau (APA/dpa) - Eine Dogge, die an ein Leckerli gelangen wollte, hat in Reichenbach im ostdeutschen Bundesland Sachsen einen Wohnungsbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, stützte sich der Hund am Montag auf dem Küchenherd ab, um das Leckerli zu ergattern, das auf einem Holzbrett lag. Dabei schaltete sich die Herdplatte ein, setzte das Holzbrett in Flammen - und schließlich brannte auch der Küchenschrank.

Sanitäter versorgten drei Hausbewohner, die vermutlich giftiges Rauchgas einatmeten. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro. Die Dogge sei mit dem Schrecken davon gekommen, betonte die Polizei.