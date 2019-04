Der Eiserne Vorhang ging vor 30 Jahren hoch

Wien/Europa-weit (APA) - Anfang des Jahres 1989 entsprach Europa noch der alten Ordnung. Im „Kalten Krieg“ standen einander zwei Machtblöcke in West und Ost gegenüber. Anzeichen für eine Erosion waren zwar schon vorhanden, ein Abdanken des Kommunismus schien jedoch eine Utopie zu sein.

Nur 12 Monate später war alles anders: Die Systeme des real existierenden Sozialismus waren der Reihe nach implodiert, der „Eiserne Vorhang“ war hochgegangen, die Berliner Mauer gefallen, die Anfänge vom Ende des Ostblocks gemacht. Die Neuordnung Europas hatte begonnen.

In welcher Rasanz der Umbruch über den alten Kontinent vor 30 Jahren hinwegfegte, lässt sich an einer exemplarischen Person festmachen. Im Jänner 1989 wurde der Dramatiker und Bürgerrechtler Vaclav Havel in der CSSR noch bei einer Demonstration festgenommen und für vier Monate inhaftiert, am 29. Dezember wählte ihn das Parlament zum Präsidenten.

Dazwischen lag die „Samtene Revolution“: Mit ihren Schlüsseln in der Hand hatten die damals noch in einem Staat vereinten Tschechoslowaken am Prager Wenzelsplatz im Herbst ihrer Unzufriedenheit über die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zwänge im Land Luft gemacht und das Ende des KP-Regimes eingeläutet. Mitte Dezember 1989 wurde von tschechoslowakischer Seite mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs begonnen.

Allen Anfang hatten freilich Polen und Ungarn gemacht. War in Polen bereits zu Anfang der 1980er-Jahre die von Lech Walesa angeführte Gewerkschaft „Solidarnosc“ gegen die am Gängelband Moskaus geführten Kommunisten aufgestanden, ebnete sie im Februar 1989 mit dem „Runden Tisch“ den Weg zu freien Wahlen. Am Tisch saßen Vertreter der regierenden Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR) einerseits und der Solidarnosc, der katholischen Kirche und weiterer Gruppen andererseits. Aus den Wahlen ging am 4. Juni die Solidarnosc als große Siegerin hervor.

In Ungarn wiederum hatte selbst der an sich Moskau-treue Langzeit-Chef der KP (1956-1988), Janos Kadar, mit seinem „Gulaschkommunismus“ gewisse wirtschaftliche, soziale und politische Reformen zugelassen, die den Ungarn einen besseren Lebensstandard bescherten als den Genossen im übrigen Ostblock. Auch die Grenze zu Österreich war schon längere Zeit nicht mehr so hermetisch dicht, ehe Außenminister Peter Varkonyi im Oktober 1988 den vollständigen Abbau des Eisernen Vorhangs an der ungarischen Westgrenze verkündete.

Dieser Schritt wurde ab dem Frühjahr 1989 in die Tat umgesetzt und am 27. Juni bei einem Besuch von Varkonyis Nachfolger Gyula Horn in Österreich mit einem symbolischen und höchst medienwirksamen Akt untermauert: Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Alois Mock durchschnitt Horn in der Nähe von Sopron (Ödenburg) an der Grenze feierlich den „Eisernen Vorhang“ genannten Stacheldrahtzaun, das Symbol des geteilten Europas.

Ungarn wurde in Folge auch für viele Bürger der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) das Schlupfloch in den Westen. Im Rahmen der unter der Schirmherrschaft von Otto Habsburg stehenden Friedenskundgebung „Paneuropäisches Picknick“ bei Sopron am 19. August wagten mehrere Hundert DDR-Bürger den Absprung nach Österreich. Drei Wochen später verkündete Horn, dass Ungarn den vielen Staatsbürgern der DDR im Land die Ausreise gestatte. Durch diese Risse im „Vorhang“ begann auch die Berliner Mauer zu wackeln.

Der „antifaschistische Schutzwall“ zwischen dem Arbeiter- und Bauernstaat DDR und der Bundesrepublik Deutschland wurde schließlich am 9. November 1989 geöffnet, als das SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski eher unfreiwillig - die Regelung der Frage war zu diesem Zeitpunkt offenbar etwas unübersichtlich - die Reisefreiheit für die DDR-Bürger verkündete. Ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, war die DDR mit der deutschen Wiedervereinigung nur noch ein Fall für die Geschichtsbücher.

Noch Anfang Oktober 1989 hatte die DDR-Führung aber mit viel realsozialistischem Pomp den 40. Jahrestag der Republiksgründung begangen. Dass es sich dabei schon um ihren Schwanengesang handelte, wollte sie nicht wahrhaben. Dabei war die Autorität der Staatsführung schon durch die regelmäßigen „Montagsdemonstrationen“ für eine friedliche Neuordnung des Landes gehörig unterhöhlt und der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker anlässlich der Feiern vom damaligen Staats- und Parteichef der UdSSR, Michail Gorbatschow, zu weiteren Umgestaltungen ermahnt worden. Zu diesem Termin fiel auch Gorbatschows historischer Satz: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Freilich: Die Sowjetunion wurde letztlich selbst Ende 1991 aufgelöst und zerfiel.

Das Jahr 1989 kulminierte in der blutigen Revolution in Rumänien, die ab 16. Dezember in Timisoara (Temesvar), Bukarest und anderen Orten ihren Lauf nahm. Am 25. Dezember wurde Staatschef Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena von einem Revolutionstribunal zum Tode verurteilt und hingerichtet. Damit war auch in Rumänien die politische und wirtschaftliche Wende eingeleitet, die Hintergründe und der Ablauf des „Volksaufstands“ gelten aber bis heute als nicht vollständig aufgeklärt.

Auch an Rumäniens Nachbarland Bulgarien ging das Jahr 1989 nicht spurlos vorüber. Nach dem parteiinternen Putsch gegen den seit 1954 herrschenden Staats- und Parteichef Todor Schiwkow im November kündigte im Dezember sein Nachfolger Petar Mladenow den Verzicht der Kommunisten auf ihre Monopolstellung an und versprach Gespräche am „runden Tisch“ mit der Opposition.

Heute gehören Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei zur EU, genauso wie die früheren Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen und die ehemals zu Jugoslawien gehörenden Länder Slowenien und Kroatien. Die an Österreich grenzenden ehemaligen Ostblockstaaten zählen zum Schengenraum. Das gilt auch für das wiedervereinigte Deutschland, in dem die DDR aufgegangen war. Der Eiserne Vorhang existiert nur noch in der Erinnerung. Allerdings ist die Begeisterung über sein Verschwinden heute in den Köpfen mancher Menschen den Ängsten über neue Bedrohungen gewichen.

