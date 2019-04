Am 2. Mai 1989 gab Ungarn Abbau des Eisernen Vorhangs bekannt

Budapest/Wien/Europa-weit (APA) - Als Ungarn am 2. Mai 1989 offiziell den Abbau des Eisernen Vorhangs zu Österreich bekannt gab, wurde das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Die Zeit von Wachtürmen, Stacheldraht und Scheinwerfern gehörte von nun an für Ungarn der Vergangenheit an. Burgenländer und westungarische Gemeinden, jahrzehntelang getrennt durch zwei politische Welten, rückten einander näher.

Im Schein des Grünen Lichtes aus der Zentrale der kommunistischen Partei in Budapest wurde die elektronische Grenzsperre stückweise zum Souvenir, vor allem für westliche Politiker. Das Politbüro der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSZMP) hatte am 28. Februar 1989 beschlossen, der Regierung den Abbau der elektronischen Grenzsperre zu empfehlen. Die 350 Kilometer lange elektronische Grenzsperre zu Österreich, 1966 errichtet, war löchrig geworden. Die Mittel für die Erneuerung der Sperre fehlten. Die ungarischen Kommunisten beschlossen die Demontage zu einer Zeit, als der damalige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker hinausposaunte, die Berliner Mauer werde „noch 100 Jahre“ stehen.

Der damalige ungarische Staatsminister und Chefreformer Imre Pozsgay bezeichnete den Grenzzaun einst als „historisch, politisch und technisch überholt“. Der 27. Juni, an dem die damaligen Außenminister Ungarns und Österreichs, Gyula Horn und Alois Mock (ÖVP), dann auch vor den Augen der Welt die Drahtscheren ansetzten, war eigentlich nur ein „Fototermin“, hatte der 2016 verstorbene Pozsgay gegenüber der APA in einem Interview zum 20. Jahrestag betont. Damals seien nämlich nur noch 40 km des ehemals 350 km langen Grenzzauns gestanden.

Der eigentliche Tag, an dem der Eiserne Vorhang fiel, war für Pozsgay bereits der 28. Oktober 1988. Damals hatte er bei einem Besuch an der ungarisch-österreichischen Grenze bei Nickelsdorf erklärt: „Wir werden den Eisernen Vorhang abbauen, denn es ist nicht die Rolle Ungarns, die Bürger anderer Länder zu hüten“, nämlich mit einem Grenzzaun, der eine „Schande für Europa ist“, lauteten die damals nicht ungefährlichen Äußerungen des Chef-Reformers.

Pozsgay erinnerte daran, dass die damals regierenden Reformkommunisten eine „Öffnung planten, die Präzedenzcharakter haben und unumkehrbar sein sollte“. Die Schritte seien nicht mit Moskau abgesprochen gewesen. Allerdings habe es in jene Tagen „verheißungsvolle Signale aus Moskau“ gegeben, wo Michail Gorbatschow regierte und ein neuer Wind wehte. Dies „stärkte unser Vertrauen darauf, dass sich die Sowjets nicht noch einmal das Gleiche erlauben würden wie 1956“, als sie mit Panzern den ungarischen Volksaufstand niederschlugen. „Wir bauten auf das Interesse Gorbatschows an der Stabilität in Osteuropa“, erinnerte Pozsgay. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sei der Grundstein für das Europa ohne Grenzen gelegt worden.

Zu Vergeltungsmaßnahmen war es nach der Grenzöffnung nicht gekommen, nur der Schutz der Grenze zwischen der damaligen Sowjetrepublik Ukraine und Ungarn wurde auf sowjetischer Seite verstärkt. Zu dieser Zeit befanden sich noch 120.000 sowjetische Soldaten in Ungarn. Während sich Moskau in Zurückhaltung übte, bestand innerhalb des Warschauer Pakts dennoch großer Druck auf Ungarn. Der damalige rumänische Staatschef Nicolae Ceausescu und DDR-Staatschef Honecker hätten gar auf eine militärische Intervention in Ungarn gedrängt, so Pozsgay.