„4000erLeben“ - Über die Dächer der Alpen

Wien (APA) - Was tun, wenn eingeforderter Überstunden- und Urlaubsabbau zu mehr Freizeit als Ideen für die Freizeitgestaltung führt - vor dieser Frage stand Sportjournalistin Marlies Czerny vor zehn Jahren. Ungeplant lernt die Oberösterreicherin die Bergsteigerszene kennen, steigt immer höher und innerhalb von sechs Jahren als erste Österreicherin auf alle 82 Alpenberge über 4.000 m Höhe.

In ihrem Buch „4000erLeben. Von Null auf die höchsten Gipfel der Alpen“ (und auf Vorträgen) nimmt Czerny die Leser auf diesen spannenden Aufstieg mit. Dabei haben die Berge in ihrer Jugend keine Faszination ausgeübt. Die ersten Höhenmeter sind für die Ungeübte noch viel mehr Qual als Genuss, am Prielschutzhaus im Toten Gebirge lernt sie aber „so positiv gestimmte Menschen“ und „unternehmungsfreudige Bergsteiger“ kennen, dass sie die Berge fortan nicht mehr loslassen.

Ihr Weg vom Dom, ihrem ersten 4000er im Sommer 2011, bis zur Vollendung ihrer Gipfelsammlung mit dem Brouillardgrat in der Mont-Blanc-Gruppe wird auf 272 Seiten zu einer faszinierenden Reise über die Dächer der Alpen. Die langjährige Journalistin versteht es, die Anstrengungen in luftiger Höhe und auf steilen Graten, die Entbehrungen in kalten Biwak-Nächten genauso wie die Hochgefühle nach einem Gipfelerfolg verständlich zu machen. Frisch und offen erzählt die 32-Jährige auch von mehr oder weniger geglückten Blind Dates als Seilpartner, bis sie in Andi nicht nur ihren Seil-, sondern auch Lebenspartner findet.

Ein Buch für ambitionierte Bergsteiger und für Anfänger, „denn ich bin mir sicher, dass jeder Mensch SEINE Viertausender hat, seine große Geschichte“, schreibt Czerny. Im Vorwort hofft Gerlinde Kaltenbrunner, die alle 14 8000er der Welt ohne Sauerstoff gemeistert hat, das Buch möge „Inspiration“ sein, „mit Achtsamkeit, Staunen und Dankbarkeit der Natur, der Welt und den Menschen zu begegnen“.

(S E R V I C E - Marlies Czerny: „4000erLeben. Von Null auf die höchsten Gipfel der Alpen“. Bergwelten Verlag, 272 Seiten, ISBN: 978-3-7112-0000-6. 22 Euro).