Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.228,45) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.205,00 und 3.238,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.213,00 Punkten aus.

Europaweit zeichnet sich ein wenig veränderter Handelsstart ab. Am Vorabend hatten sich die US-Börsen bereits nur geringfügig bewegt, wobei dies beim S&P-500 immerhin für ein neues Rekordhoch gereicht hatte. Im heutigen Tagesverlauf dürften Wachstumsdaten aus dem Euroraum in den Mittelpunkt rücken. Für den gesamten Währungsraum prognostizieren Analysten ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im abgelaufenen Quartal von 1,1 Prozent gegenüber dem ersten Jahresviertel des Vorjahres.

In Wien könnten die Aktien der Telekom Austria einen Blick wert sein. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2019 deutlich mehr verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit einem Nettogewinn von 85,9 Mio. Euro stieg der Gewinn um rund 200 Prozent. Analysten hatten einen klaren Gewinnsprung erwartet. Der Umsatz stieg minimal um 1,5 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro. Die Telekom-Austria-Aktie notierte am Montag zuletzt um 0,30 Prozent tiefer bei 6,74 Euro.

Geschäftszahlen legte außerdem die AG vor. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal 2019 aufgrund niedriger Aluminiumpreise und höherer Rohstoffkosten weniger Gewinn gemacht. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach von 18,6 auf 12,8 Mio. Euro ein. Absatzsteigerungen im Segment Walzen sorgten aber für ein Umsatzplus von 4 Prozent auf 274,4 Mio. Euro. Die AMAG-Titel standen zuletzt um 0,63 Prozent höher bei 31,80 Euro.

Der ATX hatte am Montag um 0,02 Prozent höher bei 3.228,45 Punkten geschlossen. Dabei drehte er kurz vor Handelsschluss in die Gewinnzone und beendete eine Serie von vier Verlusttagen in Folge. Im Mittelpunkt standen Geschäftszahlen der Baubranche. Die Strabag steigerte ihren Konzerngewinn 2018 um 27 Prozent auf 353,53 Mio. Euro, was die Aktien um 1,31 Prozent stiegen ließ. Auch die Porr hat ihren Gewinn erhöht, die Papiere legten daraufhin legte nur leicht um 0,21 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Verbund +4,01% 44,12 Euro Agrana +2,88% 19,98 Euro FACC +2,03% 15,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Do&Co -2,06% 75,90 Euro Erste Group -1,16% 35,85 Euro Zumtobel -0,46% 6,53 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA070 2019-04-30/08:46