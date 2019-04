Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit negativer Tendenz erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Verlusten starten. Eine halbe Stunde vor Handelsauftakt stand der Future auf den Leitindex für die Eurozone, Euro-Stoxx-50, mit minus 0,17 Prozent auf 3.434 Punkten. In Frankfurt deutete der deutsche Leitindex eine um 0,25 Prozent tiefere Eröffnung bei 12.311,50 Einheiten an. Der Indikator für den FTSE-100 der Londoner Börse signalisierte ein Minus von 0,24 Prozent auf 7.389,50 Zähler.

Aus Übersee kommt kein Rückenwind. Die Anleger müssen sich jedoch auf eine regelrechte Zahlenflut verarbeiten: Allein aus dem deutschen Leitindex stehen Geschäftsergebnisse der Deutschen Börse, der Lufthansa und von Beiersdorf auf der Agenda, begleitet von den Berichten etlicher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe.

Auch auf dem Kalender für Konjunkturdaten steht eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Neben dem Verbrauchervertrauen für Deutschland und Verbraucherpreisen werden in einigen Euroländern die Bruttoinlandsprodukte für das erste Quartal gemeldet. Aus den USA könnte am Nachmittag noch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago für Impulse sorgen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Montag unter seinem Tageshoch geschlossen und wird aktuell kaum bewegt erwartet. Derweil entwickelten sich die chinesischen Börsen nach enttäuschenden Konjunkturdaten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft uneinheitlich. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche erneut kein Handel statt.

Am Montag nach Handelsschluss hatte die Deutsche Börse trotz des für den Börsenbetreiber mauen Aktienmarktumfelds einen überraschend deutlichen Ergebnisanstieg für das erste Quartal berichtet. Die ebenfalls gewachsenen Erlöse entsprachen hingegen den Analystenprognosen.

Unterdessen strich die Lufthansa mit der Vorlage der vollständigen Quartalszahlen die Wachstumspläne für Eurowings weiter zusammen. Angesichts der Engpässe im europäischen Luftraum werde das Flugangebot der Billigtochter auf dem Niveau des Vorjahres verharren, teilte die Fluggesellschaft mit. Zuletzt hatte der Vorstand noch eine Steigerung um zwei Prozent im Auge gehabt. Das Führungsgremium beschloss zudem einen formalisierten Verkaufsprozess für die Bordverpflegungs-Sparte LSG Sky Chefs. Damian Brewer vom Analysehaus RBC traut der Aktie in Erwartung einer Preiserholung mit der anstehenden Sommersaison einen Kursanstieg zu.

