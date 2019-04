75-jährige Burgenländerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Lockenhaus (APA) - In Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) ist am Montag eine 75-jährige Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Pensionistin war zu Fuß auf einer Brücke am Gehsteig unterwegs, als eine 23-jährige Lenkerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und die Frau erfasste, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 75-Jährige wurde vom Pkw gegen das Brückengeländer gedrückt und eingeklemmt.

Ein Notarzthubschrauber flog die Schwerverletzte in das Landeskrankenhaus Graz. Der Pkw der 23-Jährigen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.