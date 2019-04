Alitalia-Verkauf verzögert sich weiter

Rom (APA) - Der Verkauf der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia verzögert sich. Die italienischen Staatsbahnen (FS), die Interesse für einen 30-prozentigen Einstieg bei Alitalia signalisiert haben, bitten die für die Airline zuständigen Regierungskommissare um eine Verlängerung der am heutigen Dienstagabend ablaufenden Frist für die Einreichung eines verbindlichen Angebots.

Die Frist für das verbindliche Angebot für die Alitalia könnte von der Regierung um rund 45 Tage - also auf nach die EU-Parlamentswahlen Ende Mai - verlängert werden, berichteten italienische Medien. Die Staatsbahnen führen Gespräche mit der US-Airline Delta, die eine 15-prozentige Beteiligung an der neuen Alitalia übernehmen und als industrieller Partner agieren will.

Der italienische Staat soll mit einem 15-prozentigen Anteil in die neue Alitalia einsteigen, die Staatsbahnen wollen ein 30-prozentiges Paket übernehmen. Wer den restlichen Anteil von 40 Prozent erwerben soll, ist noch unklar. Gespräche nahm die Regierung in Rom mit der börsennotierten Infrastrukturgesellschaft Atlantia auf, die bereits die römischen Flughäfen betreibt. Kontakte zur italienischen Baugesellschaft Toto, die in den vergangenen Tagen Interesse für die Alitalia signalisiert hatte, scheinen sich nicht konkretisiert zu haben.

Alitalia steckt seit mehreren Jahren in finanziellen Schwierigkeiten. 2017 wurde die Airline einer Sonderverwaltung nach italienischem Insolvenzrecht unterstellt, nachdem die Beschäftigten einen Rettungsplan abgelehnt hatten. Um Alitalia in der Luft zu halten, stellte der italienische Staat ein Überbrückungsdarlehen zur Verfügung. Die Rettung der Alitalia ist ein Hauptanliegen des Kabinetts aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, die Italien seit dem vergangenen Juni regiert.

