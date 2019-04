Serbien-Kosovo - Dacic: Kosovo-Anerkennung wäre „Mission impossible“

Belgrad (APA) - Die Bilanz der Westbalkankonferenz am Montag in Berlin fällt in Serbien ernüchternd aus. Das Treffen habe „keine spektakulären Resultate“ gebracht, was die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Belgrad und Prishtina angehe, erklärte des serbischen Außenministers Ivica Dacic am Dienstag dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender RTS. Eine Anerkennung des Kosovo bezeichnete er als „Mission impossible“.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hätten das Berliner Treffen „in guter Absicht“ organisiert, „zusätzlichen Druck auf Prishtina zur Wiederaufnahme des Dialogs“ auszuüben, sagte Dacic. Der Kosovo weigere sich aber die Zölle für Importe aus Serbien aufzuheben, was die Voraussetzung für eine Fortsetzung der Gespräche zu Beilegung des Konflikt sei, sagte Dacic. Er warf den kosovarischen Behörden vor, gar nicht am Dialog mit Belgrad interessiert zu sein. „Prishtina will den Dialog töten, weil es ihn nicht braucht“, so Dacic. Die kosovarischen Behörden würden nur eine Anerkennung des Kosovo durch Serbien anstreben.

Belgrad lehnt eine Anerkennung seiner einstigen Provinz ab. Der mehrheitlich albanisch bewohnte Kosovo hatte im Februar 2008 seine Unabhängigkeit verkündet und wurde bisher von mehr als 100 Staaten anerkannt.

Anfang Juli soll ein erneutes Treffen der Westbalkanstaaten in Paris stattfinden, wie der serbische Präsidenten Aleksandar Vucic verkündete.