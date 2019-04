Kammerschauspieler Johann Adam Oest 72-jährig gestorben

Wien (APA) - Der Kammerschauspieler Johann Adam Oest ist tot. Das langjährige Ensemblemitglied des Burgtheaters starb am heutigen Dienstag nach langer Krankheit in Wien, wie das Haus in einer Aussendung mitteilte. Oest gehörte seit 1986 zum Ensemble - mit einer zweijährigen Unterbrechung, als er 2000 bis 2002 Mephistopheles in Peter Steins „Faust“ spielte. Der gebürtige Deutsche wurde 72 Jahre alt.

„Johann Adam Oest konnte alles spielen und alle wollten mit ihm spielen. Er war der liebenswürdigste Kritiker, der tiefdenkendste Humorist des Hauses, immer absolut integer, von allen geliebt. Er fehlt fürchterlich“, so Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann. Er wirkte in 68 Inszenierungen in unzähligen Rollen mit, arbeitete unter anderen mit Claus Peymann, Andrea Breth und Luc Bondy. Seine letzten Rollen am Burgtheater waren Zettel und der Weber/Pyramus in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ und Kaiser Franz Joseph in Joseph Roths „Radetzkymarsch“ in der Regie Johan Simons, die beide 2017 Premiere feierten.