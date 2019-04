Handball: Bilyk im EHF-Cup-Halbfinale mit Kiel gegen Holstebro

Kiel (APA) - Österreichs Handball-Star Nikola Bilyk trifft mit Gastgeber THW Kiel im EHF-Cup-Halbfinale am 17. Mai auf den dänischen Club Holstebro. Dies ergab die Final-Four-Auslosung am Dienstagvormittag in Kiel. Das zweite Semifinale bestreiten Titelverteidiger Füchse Berlin und der FC Porto. Das Endspiel findet am 18. Mai (20.45 Uhr) in der mehr als 10.000 Zuschauer fassenden Kieler Sparkassen-Arena statt.