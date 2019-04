Windsurfen: Weltcup-Ass Lang holte sechsten Titel

Neusiedl am See (APA) - Topfavorit Marco Lang hat die anlässlich des „Summer Openings“ am Neusiedler See ausgetragene österreichische Slalom-Windsurf-Meisterschaft klar gewonnen. Der PWA-Weltcupstarter aus Oberösterreich holte sich in einem Feld mit Fahrern aus fünf Nationen seinen bereits sechsten Titel vor dem Tschechen Tom Malina. Vizemeister wurde der Salzburger Markus Purwitzer vor dem punktgleichen Winfried Smola.

Profisurfer Lang hat vor zwei Jahren heimische Windsurf-Geschichte geschrieben, indem er 2017 vor Sylt als erster Österreicher auf der Weltcuptour der Professional Windsurfers Association (PWA) Bewerbe gewann. Beim aktuellen Weltcup-Auftakt in Südfrankreich belegte er Platz zehn. Nach den heimischen Meisterschaften im Bundesleistungszentrum des österreichischen Segelverbandes flog Lang zu den nächsten Weltcups in Japan und Südkorea.