Büroraum-Anbieter WeWork strebt an die Börse

New York (APA/dpa) - Der amerikanische Büroraum-Anbieter WeWork hat die Weichen für einen Börsengang gestellt. Das Unternehmen gab am Montag in New York bekannt, bereits im Dezember einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben.

Weitere Informationen zum Schritt auf das Börsenparkett sind jedoch vorerst nicht verfügbar, da WeWork die Aktienplatzierung vertraulich beantragt hat, so dass zunächst keine detaillierteren Angaben öffentlich gemacht werden mussten.

WeWork gehört zu den wertvollsten Start-ups der Welt und wurde bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde im Jänner laut US-Medienberichten mit 47 Mrd. Dollar (42,2 Mrd. Euro) bewertet. Das Geschäftsmodell ist, anderen Unternehmen langfristig angemietete Immobilien zur Verfügung zu stellen. Zu den Kunden gehört neben vielen Start-ups etwa auch IBM. WeWork wurde 2010 gegründet und wäre nach Lyft, Pinterest und Zoom ein weiterer hochgehandelter Börsenneuling in diesem Jahr.