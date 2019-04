UNHCR: Mehr als 42.000 Vertriebene durch Kämpfe um Tripolis

Genf/Tripolis (APA/dpa) - Seit Beginn der jüngsten Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) mehr als 42.000 Menschen vertrieben worden. Manche hätten in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden Zuflucht gefunden, andere seien bei Angehörigen untergekommen, sagte ein UNHCR-Sprecher am Dienstag in Genf.

Mindestens 278 Menschen seien seit Aufflammen der Kämpfe Anfang des Monats ums Leben gekommen und mehr als 1.300 verletzt worden. Viele Menschen seien verängstigt und verzweifelt und trauten sich nicht mehr aus den Häusern. Es fehlten Nahrungsmittel, Wasser und Benzin. Immer öfter falle der Strom aus.

Das UNHCR kümmert sich in Libyen um Flüchtlinge, von denen viele aus Süden kommend das Mittelmeer erreichen wollen, um nach Europa zu gelangen. Es unterstütze aber auch die einheimische Bevölkerung. Gerade seien drei voll ausgestattete Krankenwagen Krankenhäusern übergeben worden. Das UNHCR verteile zudem unter anderem Decken, Schlafmatten, Solarlampen und Küchenutensilien.

In dem seit Jahren von den Kämpfen rivalisierender Machthaber und Milizen erschütterten Land hatte General Khalifa Haftar seinen Truppen Anfang des Monats den Vormarsch auf Tripolis befohlen. Dort hat die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Serraj ihren Sitz. Haftar ist mit dem Parlament im Osten Libyens verbunden, das als Gegenregierung gilt.

~ WEB http://www.unhcr.org ~ APA273 2019-04-30/13:11