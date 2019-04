Prag (APA) - Barbara Haas hat am Dienstag den Einzug in den Hauptbewerb des Tennis-WTA-Turniers in Prag geschafft. Die 23-jährige Oberösterreicherin setzte sich in der letzten Qualirunde gegen die Tschechin Marie Bouzkova mit 7:6(6),6:1 durch. Die Partie war auf Dienstag verschoben worden, deshalb musste Haas noch ein zweites Mal auf den Platz, traf da in der ersten Runde auf die US-Amerikanerin Bernarda Pera.

Zuvor war sie 2019 noch in keinem WTA-Tour-Hauptbewerb vertreten.