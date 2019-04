Immofinanz will zwei neue Aufsichtsräte vorschlagen

Wien (APA) - Bei der börsennotierten Immofinanz sollen bald zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat einziehen: Bettina Breiteneder und Sven Bienert werden in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen, teilte der Office- und Retailspezialist am Dienstag mit.

„Beide sind renommierte Führungspersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung im Immobilien- und Finanzierungsbereich und weisen umfangreiche Aufsichtsrats-Kenntnisse auf.“ Die bisherigen Aufsichtsräte Horst Populorum und Wolfgang Schischek würden ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch beenden.

~ ISIN AT0000809058 WEB http://www.immofinanz.com ~ APA303 2019-04-30/13:40