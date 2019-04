EU-Bankenabwicklerin König urgiert Europäische Einlagensicherung

Frankfurt (APA) - Die Chefin der EU-Bankenabwicklungsbehörde SRB (Single Resolution Board), Elke König, sieht auf dem Weg zur Schaffung einer voll funktionierenden Bankenunion wichtige Etappenziele erreicht, aber „die Ziellinie des Marathons ist noch nicht in Sichtweise“, sagte König am Dienstagabend vor Journalisten in Wien.

Ihre Behörde sei vor fünf Jahren gestartet, derzeit sei man dabei, für alle Bankengruppen unter der Verantwortung des SRB Abwicklungspläne zu erarbeiten - 2020 soll es dann für alle diese Banken komplette Abwicklungspläne geben. 2018 habe man 109 Abwicklungspläne für Bankengruppen erstellt. Angefangen habe die Behörde 2015 ohne Mitarbeiter „in einem sehr leeren Büro in einem Hinterhof der Kommission, jetzt sind wir im Moment bei ungefähr 350 Mitarbeitern und wir wollen bis zum Jahresende hoffentlich 400 Mitarbeiter sein“, vielleicht auch etwas weniger, und damit sollte der endgültige Mitarbeiterstand erreicht sein, sagte König.

Gleichzeitig sei man dabei, den Single Resolution Fund (SRF) aufzubauen, „Target ist ein Prozent der besicherten Einlagen bis Ende 2023“. Das angepeilte Volumen betrage „60 Milliarden plus“. Mit der jetzt gerade laufenden Finanzierungsrunde werde man auf eine Fondssumme von ungefähr 33 Mrd. Euro kommen.

Es gebe noch einige Punkte, die dringend angegangen werden müssten, „um die volle Funktionalität der Bankenunion zu erreichen“, sagte König. So fehle weiterhin die dritte Säule der Bankenunion, nämlich eine gemeinsame Europäische Einlagensicherung (European Deposit Insurance Scheme). Sehr wichtig wäre auch die Verbesserung und Harmonisierung der 19 nationalen Insolvenzgesetze für Banken in der EU.

Im Dezember habe es eine Einigung gegeben, „dass wir einen Backstop zum Single Resolution Fund bekommen“, also einen Auffang-Mechanismus, aber ein Rahmenwerk für Liquidität während der Abwicklung sei weiterhin ein offener Punkt. Die Frage der Liquiditätsabsicherung in einem Abwicklungsfall sei zwischen den Mitgliedsstaaten höchst strittig. Dabei gehe es allerdings um etwas, was man vermutlich nur im Notfall benötige, wenn eine Großbank in die Schieflage geraten sollte. „Wir sollten ein Grundverständnis haben, das bei einer sehr großen Summe wohl kaum eine Lösung ohne den Lender of last Resort, ohne die Zentralbanken möglich ist.“ Sie seien die einzigen, die sehr schnell sehr große Summen an Liquidität bereitstellen könnten.

