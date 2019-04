Europas Leitbörsen zu Mittag wenig verändert

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Verlauf ohne klare Richtung tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel um 4,00 Einheiten oder 0,11 Prozent auf 3.497,94 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.40 Uhr mit 12.330,06 Punkten und plus 2,04 Einheiten oder 0,02 Prozent gut behauptet. Der FT-SE-100 der Börse London verlor 15,52 Zähler oder 0,21 Prozent und steht nun bei 7.425,14 Stellen.

Vorgaben aus Übersee hatten kaum Impulse geliefert. In Peking beginnt die nächste Runde von Gesprächen zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts. Im Fokus standen am Dienstag allerdings zahlreiche Konjunkturdaten und Ergebniszahlen.

Im Verlauf zeichneten Konjunkturdaten aus Europa ein positives Bild. So konnte sich Italien im ersten Quartal 2019 aus der Rezession befreien. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Jänner bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt Istat am Dienstag mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet.

Die spanische Wirtschaft ist ebenfalls besser als erwartet ins Jahr gestartet. Das spanische Bruttoinlandsprodukt stieg von Jänner bis März um 0,7 Prozent zum Vorquartal. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem erneuten Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Im Verlauf werden noch die harmonisierten Verbraucherpreise für die EU veröffentlicht und aus den USA wird am Nachmittag noch der Einkaufsmanagerindex für Chicago erwartet.

Bei den europäischen Einzelwerten wirkten sich vor allem Zahlenvorlagen kursbewegend aus. Der französische Telekomkonzern Orange hat zunehmend mit dem harten Wettbewerb im Heimatmarkt zu kämpfen. Die Orange-Papiere sackten um 3,6 Prozent ab und blieben damit Schlusslicht im Euro-Stoxx-50.

Der Luftfahrtkonzern Airbus hat unterdessen einen Gewinneinbruch erlitten, der Überschuss schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr zusammen. Airbus dürfte dabei vom deutschen Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien belastet worden sein. Das Geschäft mit Passagierjets lief hingegen sehr gut. Nach anfänglich deutlichen Verlusten tendierten Airbus-Papiere zuletzt knapp behauptet (minus 0,02 Prozent).

Ein niedrigerer Ölpreis hat beim Ölkonzern BP im ersten Quartal auf das Ergebnis gedrückt. Die Produktion zog dagegen an. Die Aktionäre sollen jedenfalls eine höhere Quartalsdividende als im Vorjahreszeitraum erhalten. Die BP-Anteilsscheine gewannen zuletzt 1,54 Prozent an Wert.

