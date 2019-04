23 neue Schweizergardisten werden am Montag vereidigt

Rom (APA) - Bei einer feierlichen Zeremonie im Vatikan werden am kommenden Montag (6. Mai) 23 angehende Päpstliche Schweizergardisten vereidigt. Sie werden schwören, dem Papst treu, loyal und ehrlich zu dienen und wenn erforderlich, auch ihr Leben für den Pontifex zu geben. Insgesamt sind es 110 Gardisten.

Die Vereidigung findet im Damasushof des Apostolischen Palastes statt, teilte die Schweizer Garde in einer Presseaussendung am Dienstag mit. Hauptaufgabe der 500 Jahre alten Garde ist die Kontrolle der Tore zum Vatikan. Die in bunten Uniformen angeblich nach Entwürfen Michelangelos gekleideten Männer sind ein beliebtes Fotomotiv für Rom-Touristen. Der 6. Mai ist der traditionelle Tag der Vereidigung neuer Rekruten. An diesem Tag des Jahres 1527 drangen Truppen von Kaiser Karl V., vor allem Landsknechte, denen der Sold vorenthalten war, plündernd in Rom ein.

Bei der Verteidigung von Papst Clemens VII. (Giulio de Medici 1523-34), der sich in die Engelsburg retten konnte, fielen damals 147 Schweizer Gardisten. Die Rekruten der päpstlichen Schweizergarde sind vom Kirchenstaat zu Stillschweigen gegenüber der Presse verpflichtet worden.