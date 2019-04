Christliche Schulen im Sudan dürfen sonntags wieder schließen

Khartum (APA) - Christliche Schulen sind im mehrheitlich islamischen Sudan nicht mehr gezwungen, sonntags zu unterrichten. Wie die Nachrichtenagentur „cath.ch“ und das Portal „Vatican News“ laut Kathpress berichten, hat die Militärführung in Khartum einen Beschluss der Vorgängerregierung aufgehoben, wonach alle Schulen des Landes an dem für Muslime wichtigen Freitag geschlossen, aber am Sonntag offen sein mussten.

Die neue Anordnung soll Ergebnis eines Treffens mehrerer christlicher Religionsführer mit dem „Sozialminister“ der derzeitigen Militärführung sein, wie es weiter hieß.

Nach monatelangen Protesten der Bevölkerung hatte das sudanesische Militär vor drei Wochen gegen den autoritären Langzeit-Herrscher Omar al-Bashir geputscht und diesen zum Rücktritt gezwungen. Seither ringen Militärführung und Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung.

Christen hatten im Sudan unter Bashir schwierige Zeiten erlebt, darunter den Abriss von Kirchen, die Beschlagnahmung von Land und die Registrierung von Kindern aus christlichen Familien in anderen Glaubensgemeinschaften. 2011 spaltete sich der überwiegend christlich geprägte Süden des Landes ab und wurde als Südsudan zu Afrikas jüngstem Staat.