Heiligenfigur aus Hotel in Dürnstein gestohlen

Dürnstein (APA) - Aus einem Hotel in Dürnstein (Bezirk Krems-Land) ist in den vergangenen Tagen eine Heiligenfigur gestohlen worden. Das Relief aus Holz zeigt „Christus auf Wolke“, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Es ist etwa 50 mal 35 Zentimeter groß.

Der Diebstahl soll im Zeitraum vom 11. April bis zum vergangenen Sonntag verübt worden sein, berichtete die Polizei am Dienstag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Weißenkirchen in der Wachau (Tel.: 059133-3452) erbeten.