US-Rentenmarkt tendiert zur Eröffnung negativ

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gefallen. Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. So wird an den US-Aktienmärkten ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Auch die Vorgaben aus Europa stützten die Anleihen. Hier hatten überraschend robuste Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone die Anleihekurse gedrückt. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zum Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen die Märkte bewegen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,306 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,323 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 6/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,547 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 7/32 Punkte auf 100 16/20 Punkte. Sie rentierten mit 2,967 Prozent.