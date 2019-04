Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner, keine Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Dienstag drei Kursgewinnern fünf unveränderte Titel gegenüber gestanden. Kursverlierer gab es keine. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 2.130 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Cleen Energy mit plus 15,83 Prozent auf 2,78 Euro (195 Aktien), Frauenthal mit plus 0,86 Prozent auf 23,40 Euro (28 Aktien) und die Volksbank-Vorarlberg-Partizipationsscheine mit plus 0,57 Prozent auf 35,00 Euro (86 Stück).

Im direct market plus stiegen DWH Deutsche Werte Holding um 2,00 Prozent auf 5,10 Euro (5.790 Aktien).