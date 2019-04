AUSSENPOLITIK - Termine von Mi, 01.05.19 bis Do, 02.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 01. Mai 2019

WIEN * 10:00 II NEOS „Tag der Bildung: ‚Erasmus für alle‘“ mit

AI u.a. EU-Spitzenkandidatin Gamon und

XI Bildungssprecher Hoyos

(Cafe Halle, 7., Museumsquartier 1)

NIEDERÖSTERREICH Weitra - 11:00 AI Zeitzeugendiskussion „30 Jahre Fall des Eisernen

Vorhangs“ mit ehemaligem ungarischen Außenminister

Jeszenszsky, Dienstbierova (Tochter des ehemaligen

tschechoslowakischen Außenministers Jiri

Dienstbier), Historiker Schmidl, Reporter Holzner

(Schloss Weitra, Festsaal) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT/POLEN EU-weit/Warschau * AA 15. Jahrestag der EU-Erweiterung

10:00 Gipfel der zehn EU-Erweiterungsländer mit

u.a. Regierungschefs aus Ungarn (Orban),

Tschechien (Babis), Rumänien (Dancila)

14:10 PK GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Weitere Entwicklung beim Brexit ---------------------------------------------------------------------

AFGHANISTAN Kabul - AA Große Ratsversammlung (Loya Jirga) zu möglichen

Friedensgesprächen mit den Taliban (29.4.-2.5.)

FRANKREICH Paris * AA Gemeinsame Großkundgebung von „Gelbwesten“ und

WA Gewerkschaften zum 1. Mai in Frankreich

JAPAN Tokio * AA Krönung des neuen japanischen Kaisers Naruhito

KOLUMBIEN Bogota * AA Deutscher Außenminister Maas in Kolumbien

NIGER Niamey - AA Deutsche Bundeskanzlerin Merkel in Burkina Faso

SPANIEN Madrid * AA Nach Parlamentswahlen in Spanien - Sozialisten

stehen vor schwieriger Regierungsbildung

SRI LANKA Colombo * AA Nach verheerender Serie von Anschlägen auf Kirchen

CA und Hotels in Sri Lanka mit Hunderten Toten

USA New York - AI Zweite Nationalratspräsidentin Bures in den USA

(29.4.-2.5.)

Washington * 16:00 AA Anhörung von US-Justizminister Barr zur Russland-

Affäre vor Justizausschuss des US-

Repräsentantenhauses (Ortszeit: 10:00 Uhr GMT-4)

VENEZUELA Caracas * AA Machtprobe zwischen Opposition und Regierung in

Venezuela - Haltung der Armee entscheidend

WELTWEIT * AA Kundgebungen zum 1. Mai

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Donnerstag, 02. Mai 2019

WIEN * 09:00 WI Volkswirtschaftliche Tagung Oesterreichische

AI Nationalbank (OeNB) „European Economic and

Monetary Union: The first and the next 20 years“

u.a. mit OeNB-Gouverneur Nowotny, Präsident de

Haan (SUERF), Finanzminister Löger, ehem. EZB-

Präsident Trichet, Haber (Fiskalrat)

http://go.apa.at/gdEZ79Ze

(02.05.-03.05.)

(Hotel Marriott Vienna, 1., Parkring 12a) * 09:30 II EU-Wahl: PG SPÖ „Regenbogenpakt für Europa“ mit

AI Spitzenkandidat Schieder,

Gleichbehandlungssprecher Lindner, EU-Kandidatin

Garfias

(Buchhandlung Löwenherz, 9., Berggasse 8) - 18:00 AI EU-Wahl: Diskussion „Europa hat die Wahl! Welche

II Werte wollen wir leben?“ mit u.a. NEOS-Wien-

Klubobmann Wiederkehr, Grünen-Bundesrätin

Dziedzic, MEP Regner (SPÖ), Jens Kessler (Amnesty

International)

(International Institute for Peace (IIP), 4.,

Möllwaldplatz 5/2) - 18:00 AA Veranstaltung Antiimperialistische Koordination

(AIK) „Ukraine: nur Demokratie und

Selbstbestimmung kann den Konflikt lösen -

Gedenken an das Massaker in Odessa“ mit u.a.

Garbaya (AIK), Langthaler (Komitee Frieden für die

Ukraine), Stockinger (Vorsitzender SPÖ Schwechat

und Vorstandsmitglied der Solidarwerkstatt)

(Stock-im-Eisen-Platz, 1.)

Wien/Budapest - AI Wendejahr 1989: 30. Jahrestag des Beginns des

AA Abbaus des Eisernen Vorhangs zwischen Österreich

und Ungarn

BURGENLAND Eisenstadt - 18:30 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion Europaforum Burgenland

AI mit Spitzenkandidaten der Parteien im Burgenland

„Ist der europäische Gedanke gefährdet? Wohin

führt uns der europäische Weg?“ mit Dax (SPÖ),

Sagartz (ÖVP), Graf (FPÖ), Kayer (Grüne), Dornach

(NEOS), Stefanitsch (Chefredakteur der BVZ,

Moderation)

(Fachhochschul-Studienzentrum Eisenstadt, Campus

1)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:30 II EU-Wahl: PK FPÖ Kärnten „EU-Wahl 2019“ mit

AI Parteichef Darmann, EU-Kandidatin Dieringer-Granza

(Landhaus Klagenfurt, FPÖ-Landtagsklub,

Landhaushof) --------------------------------------------------------------------- EU

RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 WA Informeller EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (2.-3.5.)

AA (Ortszeit: 09:00 Uhr GMT+3) ---------------------------------------------------------------------

AFGHANISTAN Kabul - AA Große Ratsversammlung (Loya Jirga) zu möglichen

Friedensgesprächen mit den Taliban (29.4.-2.5.)

ÄTHIOPIEN Addis Abeba * AA Treffen der Konfliktparteien im Südsudan zur

Umsetzung des Friedensabkommens (2.-3.5.)

GROSSBRITANNIEN London * AA Kommunalwahlen in Großbritannien * AA Gerichtsanhörung von Julian Assange im Verfahren

um den Auslieferungsantrag der USA

ISRAEL Jerusalem - AA Gedenktag für die Märtyrer und Helden des

Holocaust („Yom HaShoah“)

MALI Bamako - AA Deutsche Bundeskanzlerin Merkel in Mali

MEXIKO Mexiko-Stadt * AA Deutscher Außenminister Maas in Mexiko

PAKISTAN/USA Islamabad/Washington - AA 8. Jahrestag der Tötung von Al-Kaida-Anführer

Osama bin Laden

POLEN Oswiecim (Auschwitz) - AA Marsch der Lebenden von Auschwitz nach Birkenau

zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust

UNGARN Budapest * AA EU-Wahl: Italienischer Innenminister Salvini bei

ungarischem Premier Orban

USA New York - AI Zweite Nationalratspräsidentin Bures in den USA

(29.4.-2.5.)

