Nach Gemeinderatswahl im März: Neue Salzburger Stadtregierung steht

Salzburg (APA) - In der Stadt Salzburg sind am Dienstag die Parteienverhandlungen nach der Gemeinderatswahl am 10. März zu Ende gegangen. Die sieben Fraktionen haben sich auf ein Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre und die Verteilung der Ressorts geeinigt. In Salzburg wird die Stadtregierung im Proporzsystem gebildet. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates findet am 8. Mai statt.

Wie die Stadt am Nachmittag per Aussendung mitteilte, werde die Parteienvereinbarung derzeit noch ausformuliert und endgefertigt. Sie soll nächste Woche unterschriftsreif sein. Fix fest stehen unterdessen die politischen Verantwortlichkeiten für die kommende Funktionsperiode.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wird in Zukunft für das Finanzressort und die Magistratsdirektion (inklusive Personal und dem städtischen Informationszentrum) zuständig sein. Auch die Allgemeine Verwaltung bleibt - etwa einschließlich des Amts für öffentliche Ordnung oder der Berufsfeuerwehr - in seiner Hand. Und er erhält neu das Verkehrs- und Straßenrechtsamt hinzu, was bisher einer anderen Abteilung unterstand.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert wechselt das Planungs- und Verkehrsressort von der grünen Bürgerliste zur ÖVP. Politisch zuständig wird die frühere NEOS-Baustadträtin Barbara Unterkofler, die im vergangenen Sommer überraschend zur Volkspartei gewechselt war. Sie ist in Zukunft auch für die Stadtgärten verantwortlich.

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) behält die Bereiche Kultur, Bildung und Sport und bekommt neu die städtischen Betriebe (ohne das Gartenamt) hinzu. Seine Parteikollegin Anja Hagenauer bleibt weiter für das Sozialressort mit den Agenden Sozial-, Jugend- und Wohnungsamt, den städtischen Seniorenheimen und den städtischen Wohnungen verantwortlich. Außerdem behält sie mit dem Beauftragten-Center einen kleinen Teil der Magistratsdirektion. Der fünfte Stadtratssitz geht an Martina Berthold von der grünen Bürgerliste. Sie übernimmt das Bauressort und die Zuständigkeiten für die städtische Immobiliengesellschaft (SIG).

Den Vorsitz des städtischen Kontrollausschusses, um den im Vorfeld heftig gerungen wurde, übernimmt neu die kleinste Fraktion im Gemeinderat - das ist nach Stimmen die Liste SALZ von Christoph Ferch. Bisher hatte den Vorsitz der kleinste Klub im Stadtparlament inne, das wäre bei Beibehalten dieser Tradition die FPÖ gewesen. Der Bildungsausschuss wird aufgelöst, seine Agenden fallen neu in den Kulturausschuss (Vorsitz ÖVP). Als weitere Gremien bleiben der Bauausschuss (Vorsitz ÖVP), der Planungsausschuss (Vorsitz SPÖ) und der Sozialausschuss (Vorsitz Bürgerliste). Die Personalkommission wird neu zu einem Ausschuss aufgewertet (Vorsitz SPÖ).

Im 40-köpfigen Salzburger Gemeinderat werden in Zukunft sieben Parteien sitzen: ÖVP (16 Mandate), SPÖ (11 Mandate), Bürgerliste (6 Mandate), FPÖ (3 Mandate), NEOS (2 Mandate), KPÖ Plus (1 Mandat) und Liste SALZ (1 Mandat).