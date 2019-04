Jugendliche Einbrecher in Wels auf frischer Tat ertappt

Wels (APA) - Drei Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren sind in der Nacht auf Dienstag in Wels bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Ein Nachbar wurde gegen 3.00 Uhr durch ein Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Er sah, dass jemand das Fenster eines Imbisstandes einschlug und in den Kiosk einstieg. Wenig später flüchteten drei Personen, berichtete die von dem Mann verständigte Polizei.

Die Beamten schnappten alle drei Flüchtenden und stellten fest, dass einer von ihnen erst zwölf Jahre alt ist. Er soll die Fensterscheibe eingeschlagen und ein Handy sowie Bargeld aus dem Imbissstand gestohlen haben. Dann soll er das Geld an seine beiden Mittäter im Alter von 15 und 16 Jahren übergeben haben. Der 15-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, die beiden anderen der Staatsanwaltschaft angezeigt. Beim Zwölfjährigen ergeht auch ein Bericht an die Jugendwohlfahrt.