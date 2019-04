US-Börsen zur Eröffnung in der Verlustzone

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn negativ tendiert. Gegen 16.05 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index um 28,35 Einheiten oder 0,11 Prozent auf 26.526,04 Zähler. Der S&P-500 Index fiel um 7,68 Punkte oder 0,26 Prozent auf 2.935,35 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel um 49,54 Punkte oder 0,61 Prozent auf 8.112,32 Einheiten.

Für die New Yorker Börsen gab es bereits zum Handelsauftakt eine ganze Reihe an Impulsen. In Peking startet die nächste Runde von Gesprächen über eine Beilegung des Handelsstreits mit China. Neben Konjunkturdaten wurden außerdem von zahlreichen Konzernen Geschäftszahlen vorgelegt.

Der Einkaufsmanagerindex der regionalen Notenbank von Chicago ist im April deutlich hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben. Der PMI der Federal Reserve Chicago erreicht 52,6 Punkte. Im Schnitt war mit 58,5 Einheiten gerechnet worden. Die Preise am US-Immobilienmarkt sind im Februar erneut weniger stark gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Häuserpreise um 3,00 Prozent zu, wie aus dem S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das ist der schwächste Anstieg seit September 2012. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 2,95 Prozent erwartet.

Mastercard hat im ersten Quartal dank der großen Kauflaune von Kreditkartenkunden deutlich besser verdient. Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um ein Viertel auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse legten um neun Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar zu. Im Eröffnungshandel notierten die Mastercard-Papiere mit plus 3,37 Prozent.

General Motors (GM) hat im ersten Quartal seinen Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 90 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar gesteigert. Im Vorjahr war die Bilanz allerdings von hohen Sonderkosten und Produktionsausfällen wegen einer Werksschließung belastet gewesen. Die GM-Titel starteten um 3,24 Prozent verbilligt.

Ebenfalls einen kräftigen Gewinnsprung machte der Pharmakonzern Eli Lilly (minus 2,79 Prozent). Hauptverantwortlich dafür war die Trennung von der Veterinärsparte Elanco. Das Ergebnis kletterte unter dem Strich auf 4,2 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatte Eli Lilly noch einen Überschuss von 1,2 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Unterdessen ist die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric (GE) zu Jahresbeginn in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Im ersten Quartal wurde ein Überschuss von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatte der angeschlagene Großkonzern noch einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Der Umsatz fiel allerdings - insbesondere wegen anhaltender Schwierigkeiten in der Kraftwerksparte - um zwei Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar. Der GE-Kurs legte zum Auftakt um 4,89 Prozent zu.

Wie bereits am Vorabend bekannt wurde, hat eine weitere EU-Milliardenstrafe den Gewinn des Google-Mutterkonzerns Alphabet zu Jahresbeginn belastet. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss unterm Strich um knapp 30 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Am Dienstag rutschten die Anteilsscheine von Alphabet um 7,62 Prozent ab.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA422 2019-04-30/16:12