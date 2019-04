Tirol startet 2 - Ministerium will erst noch genau prüfen

Innsbruck (APA) - Im Verkehrsministerium steht man hinsichtlich des geplanten Pilotprojekts für Fahrverbote zu zwei Lkw-Tankstellen bei der Inntal- und Brennerautobahn in Tirol offenbar noch ein wenig auf der Bremse. „Wir schauen uns an, in welcher Form sich das realisieren lässt“, sagte ein Ministeriumssprecher der APA. Ein fertiges Paket gebe es noch nicht.

Man sei jedenfalls bestrebt, gemeinsam mit dem Land Tirol eine Lösung zu finden, so der Sprecher. Diese müsse wohl in einer Mischung aus Verordnungen für das höherrangige und niederrangige Straßennetz bestehen.