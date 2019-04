Macron will hartes Vorgehen gegen Randalierer am 1. Mai

Paris (APA/dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit Blick auf mögliche Ausschreitungen am 1. Mai Härte im Umgang mit Randalierern gefordert. Der Präsident halte es für notwendig, hart gegen diejenigen vorzugehen, deren einziges Ziel es sei, Chaos und Gewalt zu stiften, sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

Die Polizei bereitet sich in Frankreichs Hauptstadt am Tag der Arbeit auf erneute Ausschreitungen vor. Der Pariser Polizeipräsident Didier Lallement hat Demonstrationen an einigen Orten von Paris verboten - so etwa auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées. Dort war es in der Vergangenheit bei „Gelbwesten“-Protesten immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Restaurants und Läden müssen auf Anordnung der Polizei auf der Demonstrationsroute geschlossen bleiben.

Medienberichten zufolge erwarten die Behörden zwischen 1.500 und 2.000 Randalierer in der Hauptstadt. Darunter gebe es einen harten Kern aus 200 Menschen, schrieb der Sender Franceinfo. Zum 1. Mai sind auch in Paris traditionell Proteste von Gewerkschaften geplant - bereits in den vergangenen Jahren kam es bei den Mai-Demos immer wieder zu Krawallen. Auch Anhänger der „Gelbwesten“ haben in diesem Jahr Demonstrationen angekündigt - die Polizei geht Franceinfo zufolge davon aus, dass zahlreiche „Ultra-Gelbe“ in die Hauptstadt kommen werden.