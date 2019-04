Angern (APA) - Ein 23-Jähriger hat bei einem Pkw-Überschlag Dienstagfrüh in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) schwere Verletzungen erlitten. Der Lenker aus dem Bezirk Mistelbach war laut Polizei in Mannersdorf mit dem Auto links von der B49 abgekommen.

Der Wagen landete nach dem Überschlag auf einer Böschung, die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Kfz. Der 23-Jährige wurde in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.