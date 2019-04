Geplante Schließung von Tiroler Krankenhaus vorerst vom Tisch

Natters (APA) - Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) rudert hinsichtlich der geplanten Schließung des Krankenhauses Natters im Rahmen einer umfassenden Spitalsreform offenbar zurück: Der Standort nahe Innsbruck soll auch künftig für die medizinisch-pflegerische Versorgung erhalten bleiben - „bis auf weiteres“, wie Tilg am Dienstag nach Gesprächen im Innsbrucker Landhaus betonte.

Die genauen Eckpunkte würden jetzt gemeinsam in den nächsten Monaten ausgearbeitet. Diese Vorgehensweise sei in Abstimmung mit dem Zentralbetriebsrat der tirol kliniken festgelegt worden, so Tilg. „Der Prozess wird damit neu aufgesetzt und eine Arbeitsgruppe - bestehend aus Klinikführung, Betriebsrat sowie externen Experten - installiert“, kündigte der Gesundheitslandesrat an. Die Arbeitsgruppe soll das „Heben von möglichen Synergien durch ein engeres Zusammenarbeiten mit anderen Häusern sowie neue Potenziale für den Standort Natters transparent und unter betriebswirtschaftlichen Aspekten prüfen“.

„Eine Schließung oder gar Verkauf“ des Standortes Natters stehe nicht zur Diskussion und sei nie zur Diskussion gestanden, meinte Tilg. Die zukünftige Nutzung solle ergebnisoffen diskutiert werden. Eine Aufwertung des Standorts durch zusätzliche Betten im Bereich der Nachsorge und Pflege ist für den ÖVP-Landesrat eine mögliche Option: „Jetzt geht es darum, die Stärken von Natters zu definieren und in ein Gesamtkonzept für eine kostengünstige und bestmögliche Versorgung im Zentralraum einfließen zu lassen. Für mich steht dabei Qualität vor Geschwindigkeit“.

Tilg und die schwarz-grüne Landeskoalition standen zuletzt in Sachen Spitalsreform wegen der Causa Natters zunehmend unter Druck. Nicht nur Ärztekammer, Arbeiterkammer, Betriebsrat und Gewerkschaft traten teils vehement gegen eine Schließung auf, auch der Großteil der Oppositionsparteien - bis auf die NEOS - sprachen sich dagegen aus. Auch ein Protestmarsch am 13. Mai in Innsbruck war zuletzt angekündigt worden.

Tilg betonte indes stets, dass es für alle in Natters Beschäftigten eine Jobgarantie gebe. Zudem erklärte er, den Standort in eine Art Pflegeklinik umwandeln zu wollen.