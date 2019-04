Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis im Späthandel fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,97 Dollar und damit um 0,74 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 72,21 Dollar gehandelt, er lag 0,24 Prozent im Plus.

Am Ölmarkt hellte sich die Stimmung gegenüber dem Vormittag im Späthandel etwas auf. Zunächst hatten die Ölpreise noch an die beiden schwachen Vortage angeknüpft. Ausgelöst hatte die Abwärtsbewegung ein Tweet von US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag. Trump hatte behauptet, dass Saudi-Arabien und andere OPEC-Staaten eine Steigerung ihrer Ölproduktion zugesagt haben. Experten zweifelten jedoch am Wahrheitsgehalt der Aussagen.

Nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten ist die OPEC längerfristig betrachtet aber ohnehin nicht der wichtigste preisbestimmende Faktor auf der Angebotsseite, sondern vielmehr der US-Schieferölsektor. Dieser habe freie Produktionskapazitäten und könne die Produktion erhöhen, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar. Die Zahl der aktiven Ölbohrungen sei in der Vorwoche zwar deutlich gefallen, allerdings gehe die US-Energiebehörde weiterhin von einem starken Anstieg der US-Ölproduktion in den kommenden Monaten aus.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.281,51 Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs von Montag von 1.280,30 Dollar. Der Goldpreis büßte damit große Teile seiner Verlaufsgewinne wieder ein. Am späten Vormittag war das Edelmetall bis auf über 1.286 Dollar gestiegen.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 72,21 72,04 +0,24 WTI 63,97 63,50 +0,74 OPEC-Daily 71,07 72,38 -1,81 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.281,51 1.280,30 +0,09 Silber 14,89 14,92 -0,20 Platin 886,87 897,10 -1,14 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 110,15 108,60 +1,43 Kakao 2.386,00 2.392,00 -0,25 Zucker 337,30 334,50 +0,84 Mais 165,25 165,50 -0,15 Sojabohnen 843,25 847,50 -0,50 Weizen 171,50 172,75 -0,72 ~