Venezuela - Opposition: Marsch „ohne Rückkehr“ gegen Maduro

Caracas (APA/EFE/AFP) - Die von Parlamentspräsident Juan Guaidó angeführte Oppositionsbewegung in Venezuela hat am Dienstag zu einem „Marsch ohne Rückkehr“ zum Sturz von Präsident Nicolás Maduro aufgerufen. Zugleich appellierte Guaidó an die Militärs, Maduro nicht anzuerkennen, weil dieser sein Amt widerrechtlich an sich gerissen habe.