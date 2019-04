UN-Sicherheitsrat verlängert Mission in der Westsahara

New York (APA/dpa) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Beobachtermission für die Westsahara um sechs Monate verlängert. Dreizehn Mitgliedsstaaten stimmten am Dienstag in New York der Verlängerung zu, Russland und Südafrika enthielten sich. Die Resolution soll den Friedensprozess in dem Gebiet zwischen Marokko und Mauretanien am Atlantik weiter voranbringen.

Der frühere deutsche Bundespräsident Horst Köhler hatte in seiner Rolle als UN-Sonderbeauftragter zuletzt im März neue Friedensgespräche geleitet. Aktuell zählen 235 Militär- und Polizeikräfte zu der Mission.

Marokko kontrolliert seit den 70er Jahren große Teile des dünn besiedelten Gebiets, was international jedoch nicht anerkannt wird. Die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung Polisario, will Unabhängigkeit für die Westsahara. Marokko möchte der Region nur Autonomie zugestehen. Zu einem Referendum in dieser Frage ist es bisher nicht gekommen, seit 1991 gibt es die UN-Mission MINURSO.

