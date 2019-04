Fußball: Anderlecht nach Spielabbruch mit 0:5-Niederlage bestraft

Brüssel (APA/Reuters) - Der belgische Fußball-Rekordmeister Anderlecht ist nach dem durch seine Fans verursachten Abbruch des Liga-Spiels bei Standard Lüttich mit einer 0:5-Niederlage am Grünen Tisch bestraft worden. Darüber hinaus muss der Club von ÖFB-Teamspieler Peter Zulj laut einem Dienstag verlautbarten Urteil eine Heimpartie ohne Zuschauer bestreiten. Anderlecht legte gegen die Entscheidung Protest ein.

Das Duell zwischen Lüttich und Anderlecht war am 12. April wegen Fan-Ausschreitungen in der ersten Hälfte beim Stand von 2:0 abgebrochen worden. Mitgereiste Anderlecht-Anhänger hatten Fackeln und andere pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Der Traditionsclub aus Brüssel liegt in der Meisterschaft derzeit nur am fünften Tabellenplatz und droht erstmals seit 56 Jahren die Europacup-Teilnahme zu verpassen.