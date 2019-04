Radsport: Slowene Tratnik erster Spitzenreiter der Tour de Romandie

Neuchatel (APA/sda) - Jan Tratnik ist der erste Spitzenreiter der diesjährigen Tour de Romandie. Der 29-jährige Slowene setzte sich am Dienstag im Prolog in Neuchatel über 3,87 Kilometer in 5:06 Minuten knapp vor seinem Landsmann und Vorjahressieger Primoz Roglic durch. Felix Großschartner (Team Bora) beendete den Prolog als 13. mit sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Aus österreichischer Sicht sind in der Schweiz auch noch Riccardo Zoidl (66.) und Hermann Pernsteiner (110.) am Start. Fortgesetzt wird die Tour am Mittwoch mit der 1. Etappe von Neuchatel nach La Chaux-de-Fonds mit fünf Bergwertungen der 2. Kategorie. Die Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Genf.