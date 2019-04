Wien (APA) - Ergebnisse der Herren-Handball-Liga vom Dienstag - Viertelfinale (best of three) - 2. Spiele:

Ferlach - Krems 24:33 (13:17). Endstand in Serie 0:2

Schwaz - Hard 18:25 (9:13). Stand in Serie 1:1 - entscheidendes Spiel am Samstag

Bregenz - Westwien 21:25 (6:12). Endstand in Serie 0:2

Semifinale: Krems - Margareten, Westwien - Schwaz/Hard