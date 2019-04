Designierter EZB-Chefvolkswirt traut Notenbank Feuerkraft zu

London/Frankfurt (APA/Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung ihres künftigen Chefvolkswirts Philip Lane noch ausreichend Mittel im Kampf gegen eine Rezession. „Die Idee, dass es der EZB an Kraft mangele, ist weit von dem entfernt, wo wir stehen“, sagte Lane am Dienstag in der irischen Botschaft in London. Der irische Zentralbankchef soll Ende Mai den Belgier Peter Praet ablösen.

Lane sagte weiter, auch könne die EZB Unsicherheiten in der Geldpolitik verringern und so für mehr private Investitionen sorgen. Mit seiner Einschätzung wandte sich Lane gegen Bedenken von Investoren, dass die EZB die Zeit für mögliche Zinserhöhungen verpasst haben und nun bei einer Rezession nicht mehr mit einer lockereren Geldpolitik gegensteuern könnte.

