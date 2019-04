Regierungschefs treffen sich zum Jahrestag der EU-Osterweiterung

Warschau (APA/dpa) - Zum 15. Jahrestag der EU-Osterweiterung kommen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Warschau Ministerpräsidenten und Regierungsvertreter der dem Staatenbund seit 2004 beigetretenen Mitgliedsländer zusammen. Das EU-Beitrittsjubiläum steht nach Angaben der Regierung des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki unter dem Motto „Together for Europe“.

Bei den Gesprächen solle es hauptsächlich um einen Austausch über die bisherigen Erfahrungen mit der EU-Mitgliedschaft gehen, teilte die Regierung in Warschau im Voraus mit. Am 1. Mai 2004 waren die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern der EU beigetreten. Mit der Aufnahme der zehn Staaten aus dem Osten und Süden Europas wuchs die Gemeinschaft damals mit einem Schlag um etwa 75 Millionen Menschen. Anfang 2007 wurden darüber hinaus noch Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen.