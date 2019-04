Fußball: CL-Semifinale Tottenham - Ajax 1 - Halbzeitstand 0:1

London (APA) - Fußball-Champions-League/Halbfinal-Hinspiel: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam Halbzeitstand 0:1. London, Tottenham Stadium, 60.000, SR Mateu Lahoz (ESP)

Tor: 0:1 (15.) Van de Beek

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (39. Sissoko) - Trippier, Eriksen, Wanyama, Alli, Rose - Lucas, Llorente

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Rückspiel am 8. Mai in der Johan Cruijff ArenA - Sieger im Finale am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid gegen Sieger aus FC Barcelona - Liverpool